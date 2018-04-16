Роскомнадзор приступил к блокировке "интернет-ресурсов организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership" в соответствии с законом, получив в понедельник соответствующее решение суда. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — сказано в сообщении регулятора. Среди адресов, внесенных в реестр для блокировки, находится, например, официальный сайт мессенджера по адресу telegram.org:

После внесения адресов мессенджера в реестр российские интернет-провайдеры и сотовые операторы обязаны ограничить к ним доступ. Судя по всему, это уже происходит, в Twitter пользователи пишут о недоступности мессенджера и попытках обойти блокировку:

Сидим через прокси. Полет нормальный. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 16 апреля 2018 г.

разблокируйте телеграм @ru_mts иначе я уезжаю в беларусь — митрополит стульчак (@sassyloul) 16 апреля 2018 г.

Москва. 12:26. моё последнее голосовое сообщение не дошло.

Оператор 2ком заблокировал телеграм ���� — СВЕТСКИ ����️‍���� (@ssvetski) 16 апреля 2018 г.

Как сообщил "Интерфаксу" глава Роскомнадзора Александр Жаров, ведомство планирует обратиться к Apple и Google с требованием удалить приложения мессенджера из своих магазинов приложений. В этом случае установить мобильный клиент получится, только скачав установочный APK-файл (на Android) или сменив страну в настойках App Store (на iOS).

По словам Жарова, на полную блокировку мессенджера на территории России уйдет несколько часов. "Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать", – заявил Жаров.

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес вердикто по иску Роскомнадзора, согласившись с позицией ведомства о необходимости блокировки мессенджера Telegram на территории России. Суд постановил, что сервис, созданный командой соонователя "ВКонтакте" Павла Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.

Представители мессенджера ранее сообщили, что передача таких ключей технически невозможна, однако причиной отказа выполнить требование ФСБ назвали стремление обеспечить конфиденциальность пользователей сервиса.