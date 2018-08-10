Представленный накануне флагманский смартфон Samsung с огромным 6,4-дюймовым OLED-экраном и стилусом, Galaxy Note9, оснащен самым современным на сегодня в экосистеме Android "железом". Тем не менее, во многих синтетических тестах он по-прежнему уступает вышедшему без малого год назад флагману Apple, iPhone X.

Издание Tom's Guide запустило на базовой версии Galaxy Note 9 c 6 ГБ оперативной памяти (такая будет стоить в России более 1000 долларов) популярные бенчмарки и поделилось результатами тестов. Например, в "многоядерном" тесте Geekbench 4, достаточно достоверно эмулирующем использование устройства в реальных задачах под нагрузкой, новинка Samsung, оснащенная чипом Snapdragon 845 (американская версия) получила 8876 баллов, в то время как iPhone X — 10357 баллов, а еще один Android-смартфон на Snapdragon 845, OnePlus 6 — 9088 баллов.

Отстал Galaxy Note9 и в тесте графики Slingshot Extreme, входящем в пакет 3DMark. Новейший флагман Samsung набрал в нем 4639 баллов, уступив iPhone X (4994 балла) и OnePlus 6 (5124 балла). Такое преимущество OnePlus объясняется, очевидно, тем, что в тестах принимала участие топовая модификация с 8 ГБ оперативной памяти (такая есть и Galaxy Note9, она будет стоить на 20 000 рублей дороже базовой).

Отметим, что версия Galaxy Note9, которая будет продаваться в России, оснащается другим чипом, Samsung Exynos 9810. Как показало весной сравнение оснащенных Exynos 9810 и Snapdragon 845 разных модификаций Galaxy S9+, процессор Samsung обходит чип Qualcomm в бенчмарке Geekbench 4, причем в одноядерном тесте — чуть ли не на 50%. При этом в многоядерном тесте, который лучше отражает повседневное использование смартфона, отрыв не такой значительный, менее 10%.

В графике — то есть, в первую очередь, в играх, оснащенный ускорителем Mali G72 Exynos 9810 проигрывает чипу Qualcomm, в котором картинку обсчитывает Adreno 630. То есть международная версия Galaxy Note9 с Exynos 9810 отстанет в игровых тестах от iPhone X еще сильнее, чем оснащенный Snapdragon 845 смартфон, испытанный сотрудниками Tom's Guide.

В то же время, по ряду показателей новинка Samsung обставляет главного конкурента. Так, максимальная яркость дисплея Galaxy Note9 составила 604 нита, в то время как iPhone X и OnePlus 6 смогли выдать только 574. При этом вышедший весной Galaxy S9+ оказался ярче Note9 — 630 нит, а рекордсменом с 900 нит яркости оказался отставший по другим показателям LG G7 ThinQ.

Среди лидеров флагманы Samsung оказались и по цветовому охвату. У Galaxy Note9 он в тестировании Tom's Guide достиг 224 процентов цветового пространства sRGB, в то время как iPhone X показал 128,6% (это также отражает более консервативную, "спокойную" калибровку дисплея у смартфона Apple), а LG G7 ThinQ с LCD-матрицей — 138,8%. Но самым "цветастым" был признан OnePlus 6 — 240%.