Этот смартфон в эффектно изогнутом стеклянном корпусе с водоотталкивающим покрытием может похвастаться добротным экраном, неплохим дуэтом основных камер, отдельным слотом для карты памяти microSD, а также фирменной быстрой зарядкой. При этом, в качестве операционной системы выступает Android 8.0 (Oreo) без всяких оболочек. Вести.Hi-tech выяснили все достоинства и недостатки Lenovo Moto G6.

Весной этого года компания Lenovo позаботилась о пополнении бюджетных линеек под брендом Motorola шестью новыми смартфонами. Между тем, до российского рынка добрались только три недорогих модели — Moto G6, Moto E5 и Moto E5 Plus. Все новинки оснастили чипами Qualcomm Snapdragon, просторными экранами, ёмкими батареями и приправили операционной системой Android 8.0 Oreo вкупе с фирменными функциями Moto. Первым для обзора мы выбрали аппарат Moto G6, который компания продвигает под слоганом "создан, чтобы впечатлять". Заметим, что у этого девайса премиальная внешность явно контрастирует с бюджетной начинкой и доступной ценой.

Обзор Moto G6: технические характеристики

Модель: Moto G6 (XT1925)

ОС: Android 8.0 (Oreo)

Процессор: 8-ядерный, 64-разрядный Qualcomm Snapdragon 450 (ARM Cortex-A53, до 1,8 ГГц)

Графический сопроцессор: Adreno 506 (600 МГц)

Оперативная память: 3 ГБ, LPDDR3

Память для хранения данных: 32 ГБ, отдельный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 128 ГБ)

Экран: 5,7 дюйма, IPS, Full HD+ (2160х1080 точек), Max Vision 18:9, 424 ppi, до 10 одновременных касаний, защитное стекло 2.5D Corning Gorilla Glass 3

Тыловой фото-модуль: основной камера — 12 МП, апертура f/1.8, автофокус, вспомогательная камера – 5 МП, светодиодная вспышка, HDR, видео 1080р@30 fps (или 60 fps без EIS)

Фронтальная камера: 8 МП, апертура f/2.2, широкоугольный объектив (угол обзора 80 градусов), светодиодная подсветка, HDR, видео 1080р@30 fps

Сеть: GSM/GPRS/EDGE, UMTS HSPA+, 4G LTE Cat. 4 (150/50 Мбит/с), LTE-FDD Band (1, 3, 5, 7, 8, 20); LTE-TDD Band (38, 40)

Тип SIM-карт: nanoSIM (4FF)

Количество SIM-карт: две, Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 а/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2 EDR+BLE, NFC, USB Type-C (USB 2.0, OTG), 3,5-мм для аудио-гарнитуры (CTIA)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPS

Звук: Dolby Audio, три микрофона

Радио: FM-тюнер c RDS

Сенсоры: акселерометр, гироскоп, датчики освещенности и приближения, магнитометр, ультразвуковой датчик, дактилоскопический сканер

Аккумулятор: несъемный, 3 000 мА*ч, 15-ваттная быстрая зарядка TurboPower

Особенность корпуса: водоотталкивающее нанопокрытие p2i

Цвет: глубокий индиго

Габариты: 153,8х72,3х8,3 мм

Вес: 167 грамм

Обзор Moto G6: дизайн, эргономика

Премиальный экстерьер Moto G6 во многом обязан изогнуто-обтекаемому контуру глянцевой задней панели, выполненной из ударопрочного стекла Corning Gorilla Glass 3. Для защиты экрана выбрали тот же материал, но уже с эффектом 2.5D, который имитирует плавное "стекание" стекла на фигурную металлическую рамку, соединяющую вместе половинки смартфона. Раньше такую внешность могли себе позволить, пожалуй, только флагманские аппараты. Напомним, что, например, предшественник – Moto G5S (наш обзор здесь) был цельнометаллическим.

Поскольку стекло не только маркий, но и скользкий материал, то силиконовый клип-кейс, надежно маскирующий очарование поблескивающей задней панели, в комплекте с Moto G6 особого удивления уже не вызывает.

Окрас корпуса на момент тестирования был только один — синий, точнее, "глубокий индиго". Водоотталкивающее покрытие p2i призвано создать барьер, препятствующий попаданию капель воды внутрь устройства. Благодаря новому форм-фактору экрана (18:9), ширина 5,7-дюймового Moto G6 почти на миллиметр меньше, чем у 5,2-дюймового Moto G5S — 72,3 мм против 73,5 мм.

Экран Moto G6, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 3, остался без модной ныне "челки".

Длинный вырез декоративной решетки единственного динамика окружают фронтальная камера, светодиодная вспышка, а также датчики приближения и освещенности.

Наэкранные кнопки ("Назад", "Домой" и "Недавние приложения") выполнены в виде пиктограмм "треугольник", "кружок" и "квадрат". Отказавшись от панели управления, их можно заменить жестами (с помощью приложения Moto). На "подбородке" под экраном нанесли надпись Motorola, под которой нашлось место для площадки дактилоскопического сканера в форме вытянутого овала. Справа от нее разместили отверстие для "разговорного" микрофона.

Качелька регулировки громкости, а также (меньшая по размеру) кнопка включения/блокировки с рельефными насечками находятся на правом ребре. Левое ребро Moto G6 оставили пустым.

Разъем USB Type-C на нижнем торце оказался в компании с 3,5-мм коннектором для аудио-гарнитуры.

Верхний торец заняли отверстием под второй микрофон, а также закрытым на замок слотом, ключ от которого входит в комплект со смартфоном. На лотке, помимо двух мест выделенных для модулей идентификации абонента (формата nanoSIM), еще одно специально отвели под карту памяти microSD.

Изогнутую заднюю панель украсили фирменным логотипом Moto. Отверстие для третьего микрофона находится почти у нижнего торца.

Заметно выступающий над ее поверхностью круглый тыловой фото-модуль, где горизонтально разместились два объектива, а под ними овальная светодиодная вспышка, очень напоминает забавную рожицу или смайлик.

Габаритные размеры Moto G6 позволяют управиться с ним одной рукой даже без дополнительных опций. Правда, с дактилоскопическим сканером на передней панели удобнее работать, помогая себе второй рукой.

Обзор Moto G6: экран

Смартфону Moto G6 достался "высокий" 5,7-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160х1080 точек), при этом, плотность пикселей на дюйм составляет примерно 424 ppi. Используемая IPS-матрица характеризируется не только широкими углами обзора, но и хорошей цветопередачей, а также неплохими контрастностью и яркостью.

На сенсорном емкостном экране программы AntTuTu Tester и MultiTouch Tester сумели распознать десять одновременных нажатий. Уровень подсветки можно регулировать вручную, либо автоматически (опция "Автояркость"). Минимальная подсветка экрана позволяет комфортно читать в темноте, а на максимуме яркости изображение удается рассмотреть даже при солнечном освещении.

Кроме того, в настройках есть два режима отображения цветов — "Обычный" и "Яркий", которые позволяют выбрать подходящую гамму между спокойными и более сочными оттенками. Здесь же самостоятельно регулируется цветовая температура. Размеры шрифта и элементов интерфейса можно оценить при предварительном просмотре. Дополнительные функции экрана доступны на вкладке "Дисплей Moto" приложения Moto.

Защита экрана от повреждений возлагается на стекло 2.5D Gorilla Glass 3, а нанесенное на него олеофобное покрытие способствует удалению небольших загрязнений.

Обзор Moto G6: камеры

В дуэте тылового фото-модуля Moto G6 основная камера с 12-мегапиксельным датчиком и апертурой светосильного объектива (f/1.8) с автофокусом отвечает за саму съемку, а 5-мегапиксельная вспомогательная служит для измерения глубины резкости, которая востребована, в частности, при съемке портретов. Максимальное разрешение снимков для тылового фото-модуля, включающего также светодиодную вспышку, составляет 4096х3072 точки (12 МП) при соотношении сторон 4:3.

Фронтальной камере на базе 8-мегапиксельного датчика достался широкоугольный (угол обзора 80 градусов) объектив с фиксированным фокусом и апертурой f/2.2. Светодиодная вспышка этого фото-модуля умеет работать в режиме подсветки. Для любителей "самострелов" в настройках предусмотрели опции ручной и автоматической "бьютификации". Предельное разрешение автопортретов — 3264х2448 точек (8 МП, 4:3).

Оба фото-модуля умеют записывать ролики с качеством Full HD (1920х1080 точек) и частотой кадров 30 fps. При этом, тыловой камере добавили опцию Full HD@60 fps, однако, в этом случае, электронная стабилизация уже не работает. Среди дополнительных режимов числятся интервальная (4х, 8х, 16х, 32х) и замедленная съемка (1280x720 точек). Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC – видео, AAC – звук).

В приложении "Камера" переход между основными режимами ("Фото и "Видео"), а также экраном дополнительных режимов и настроек, выполняется горизонтальными свайпами. "Сканер текста" распознал только надписи на латинице и отказался работать с кириллицей. "Фильтры для лица" добавляют к изображению кошачьи ушки с усами, прикольные оправы очков и прочую веселую чепуху. Некоторые режимы используют информацию о глубине резкости, которую поставляет вспомогательная камера.

Так, в портретном режиме степень размытия заднего плана можно отрегулировать самостоятельно. А вот режим обрезки старается отделить объект от фона, чтобы, например, наложить его затем на другое изображение. В свою очередь, режим "точечного цвета" умеет захватывать только определенный цвет спектра, оставляя остальную часть фото черно-белой. При этом, слайдер позволяет вручную скорректировать нужный оттенок. Для обоих фото-модулей предусмотрена опция Auto HDR

Интересно, что доступ к ручным настройкам ("Вручную") выполняется прямо с видоискателя, а не с панели дополнительных режимов. Здесь на "орбитальных" шкалах выбираются значения чувствительности ISO (100-3 200), выдержки (максимум – 1/4 секунды), ступень экспозиции (от -2 до +2), пресет для баланса белого, а также настраивается фокус. Изображение масштабируется (1х-8х) движением пальца по дисплею вверх или вниз. В режиме "Авто" после выбора точки фокусировки на видоискателе (которую можно блокировать тапом с удержанием) предлагается определиться с яркостью изображения (ступенью экспозиции). Активировав опцию "Быстрая съемка" и дважды повернув запястье со смартфоном, можно открыть приложение "Камера" или переключиться с основной на фронтальную камеру (и наоборот).

Пиктограмма в левой нижней части видоискателя позволяет запустить функцию Google Lens, которая, опираясь на систему искусственного интеллекта, помогает определить, что именно находится в объективе камеры.

От тестовых съемок на Moto G6 остались, особенно в солнечную погоду, неплохие впечатления, хотя иной раз почему-то откровенно "тупил" автофокус. Примеры снимков с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.

Обзор Moto G6: звук

Один динамик в Moto G6 выступает сразу в двух ипостасях – "разговорного" и "мультимедийного". Напомним, что такое же "монофоническое" решение было использовано в аппаратах линейки Moto Z, например, в Moto Z, Moto Z Play и Moto Z2 Play.

У этого динамика стоит отметить неплохое качество звука даже на максимальной громкости. При этом, в качестве "улучшайзера" предусмотрено приложение Dolby Audio, некоторые функции которого (например, объемного звучания) требуют, по понятным причинам, наличия наушников. Помимо выбора пресета, там есть возможность настроить 10-полосный графический эквалайзер.

Место аудиоплеера по умолчанию в Moto G6 занимает "Play Музыка". А вот предустановленное приложение " FM-радио ", благодаря наличию RDS-тюнера, умеет не только выводить на дисплей сопутствующую информацию, передаваемую радиостанциями, но и записывать стерео-трансляции в формате AAC (44,1 кГц, 2 канала). В качестве коротковолновой антенны должны использоваться проводные наушники (гарнитура). Однако слушать передачи можно и через динамик.

Обзор Moto G6: начинка, производительность

Смартфон Moto G6 оснастили 64-разрядным процессором Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450), предназначенным для использования в мобильных устройствах начального уровня. При этом, в тандеме с 8 ядрами ARM Cortex-A53, с тактовой частотой до 1,8 ГГц, работает улучшенный графический ускоритель Adreno 506 (API Vulkan и DirectX 12). Для связи с мобильным интернетом предназначен Х9 LTE-модем с использованием агрегации несущих частот (2х20 МГц), что может обеспечить скорость передачи данных до 300/150 Мбит/с (Cat. 7/Cat. 13), соответственно. В числе других особенностей – встроенная поддержка экранов с разрешением FHD+ (18:9), камеры 24 МП@24 fps, быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Объем оперативной памяти типа LPDDR3 в базовой конфигурации составляет 3 ГБ.

Тестирование Moto G6. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Moto G6. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Moto G6. Результаты в бенчмарке 3DMark

Уже судя по описанию начинки, смартфон — неигровой. Результаты основных тестов это только подтверждают.

Увеличить объем встроенного хранилища размером 32 ГБ можно, используя карты microSD/HC/XC емкостью до 128 ГБ, включительно. Напомним, что для расширения памяти в этом смартфоне предусмотрен отдельный слот. Поддержка технологии USB-OTG обеспечивает подключение обычных флешек.

Два модуля идентификации абонента (формата nanoSIM) попеременно используют один радиоканал (режим Dual SIM Dual Standby, DSDS). В сетях 4G (Cat.4, 150/50 Мбит/с), помимо прочих, доступны частотные диапазоны FDD-LTE – b3 (1 800 МГц), b7 (2 600) и b20 (800 МГц). Среди беспроводных коммуникаций в наличии Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (5 ГГц + 2,4 ГГц), Bluetooth 4.2 и NFC.

Интерфейс NFC открывает доступ к бесконтактной платежной системе Google Pay (G Pay). Кроме того, с помощью приложения "Транспортные карты Москвы" легко узнать баланс не только московской "Тройки", но и подмосковной "Стрелки".

Для определения местоположения и навигации могут использоваться спутники группировок GPS и ГЛОНАСС. Поддерживается также технология A-GPS.

Обзор Moto G6: автономность

Емкость несъемного аккумулятора Moto G6 по сравнению, например, с Moto G5S совсем не изменилась и составляет 3 000 мА*ч. В комплекте с новым смартфоном так же идет 15-ваттное зарядное устройство, поддерживающее технологию быстрой зарядки TurboPower с параметрами 5 В (3 А), 9 В (1,6 А) и 12 В (1,2 А). Благодаря этому, уже за полчаса батарея заполняется примерно на 40%, а чтобы залить ее "под горлышко" потребуется менее полутора часов.

Энергоэффективность смартфона программа AnTuTu Tester оценила в 9 919 баллов. Набор из видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение около 6,5 часов. Результат, конечно, не впечатляет.

Пользователю доступны базовые функции экономии энергии. Так, например, можно включить опцию "Автояркость" и подобрать оптимальный таймаут для перехода в спящий режим. Кроме того, предлагается активировать автоматический переход в режим энергосбережения при соответствующем уровне заряда аккумулятора (5% или 15%).

Обзор Moto G6: особенности программного обеспечения

Смартфон Moto G6 работает под управлением операционной системы Android 8.0.0 (Oreo) без всяких излишеств поверх ее интерфейса. Панель уведомлений вызывается свайпом вниз от верхнего края экрана, а экран приложений наоборот, свайпом вверх от нижнего края. Тап с удержанием на иконке программы приводит к появлению меню доступа (если поддерживается) к часто используемым функциям.

В настройках главного экрана легко изменить сетку значков, определиться с окрасом темы, разрешить символ уведомлений на значках приложений и т.д.

Как и другие девайсы в семействе, например, Moto G5S, новый смартфон поддерживает функции из программного пакета Moto Experiences (приложение Moto). В одноименном разделе могут появляться предложения, касающиеся, например, активации так называемого "ночного" режима (позволяет установить более теплые тона экрана для вечернего времени), или советы по удалению неиспользуемых приложений и похожих фотографий, или рекомендации о продлении работы батареи смартфона и т.п.

В разделе функций Moto собраны опции для жестов управления, настроек дисплея и голосовых команд. Так, например, для навигации вместо наэкранных кнопок можно использовать емкостную площадку дактилоскопического сканера. Или, не касаясь заблокированного экрана, узнать текущее время, дату, день недели, заряд аккумулятора, а также наличие уведомлений. В свою очередь функция Moto Key призвана обезопасить доступ к сайтам, приложениям и устройствам с помощью отпечатка пальца.

Для быстрой разблокировки смартфона предлагается зарегистрировать свое лицо (для фейсконтроля) и до пяти отпечатков пальцев. Производитель дежурно предупреждает, что биометрическая защита менее надежна, чем пароль, PIN-код или графический ключ.

С помощью экспериментальной функции System UI Tuner можно настроить режим "Не беспокоить" и разобраться со значками строки состояния.

Обзор Lenovo Moto G6: покупка, выводы

Благодаря эффектному "стеклянному" дизайну, новый смартфон наверняка привлечет внимание не только фанатов бренда Motorola. К тому же, Moto G6 может похвастаться качественным экраном, дуэтом основных камер, отдельным слотом для карты памяти microSD и быстрой зарядкой TurboPower. При этом, аппаратная начинка приправлена "чистой" ОС Android 8.0 (Oreo) вкупе с фирменными функциями Moto.

Однако, красивый корпус без клип-кейса оказывается довольно скользким, процессор смартфона не отличается высокой производительностью, да и время автономной работы невелико.

На момент тестирования, в фирменном интернет-магазине Lenovo за Moto G6 просили 14 150 рублей. Стоит отметить, что в этом диапазоне цен на рынке довольно много других интересных предложений. Так, за 13 990 рублей можно было купить, например, Asus ZenFone Max Pro (наш обзор здесь) или Xiaomi Redmi Note 5 (наш обзор здесь). Оба эти смартфона получили "высокие" экраны с увеличенной (по сравнению с Moto G6) до 6 дюймов диагональю и разрешением Full HD+, более мощные процессоры (Qualcomm Snapdragon 636) и батареи повышенной емкости (на 5 000 мА*ч и 4 000 мА*ч, соответственно). Правда, выполнены эти девайсы в менее эффектных, металлических корпусах. При этом, у Asus ZenFone Max Pro отсутствует высокочастотный диапазон Wi-Fi (5 ГГц) и не очень шустрая зарядка, а у Xiaomi Redmi Note 5 недостает интерфейса NFC и выделенного слота для карт памяти microSD. Кроме того, интерфейс Android у него заменяет фирменный лончер MIUI.

Итоги обзора смартфона Lenovo Moto G6

Плюсы:

Эффектный стеклянный дизайн

Качественный экран

Неплохой дуэт основных камер

Отдельный слот для карты памяти microSD

Быстрая зарядка TurboPower

ОС Android 8.0 (Oreo)

Минусы:

Скользкий корпус

Невысокая производительность

Небольшое время автономной работы