"Яндекс" стремится наладить каналы поставки своего пока не анонсированного (но почти наверняка реального) смартфона на российский рынок. Об этом со ссылкой на представителей "М.Видео-Эльдорадо", "Вымпелкома" и "МегаФона" пишут в четверг "Ведомости". По словам осведомленного источника издания, аналогичные переговоры крупнейший российский поисковик ведет и с МТС.

Детали переговоров представители крупных продавцов электроники приводить не стали, при этом окончательных договоренностей ни с кем из них пока не достигнуто. По словам источников, предлагаемые в данный момент "Яндексом" условия сетям не интересны.

Напомним, информация, указывающая на планы "Яндекса" выпустить вслед за смарт-колонкой "Яндекс.Станция" собственный смартфон попала в открытый доступ в середине июля. Издание Mobiltelefon.ru обратило внимание на сайт Евразийской экономической комиссии, где была опубликована "нотификация о характеристиках шифровального (криптографического) средства и товара, их содержащего" под названием "Смартфон Яндекс.Телефон, торговой марки "Яндекс", модели YNDX-000SB".

По словам источника ведомостей, устройство "Яндекса" по характеристикам соответствует аппаратам китайских производителей стоимостью 10 — 12 000 рублей. За 11 000 рублей Huawei, например, продает в России Honor 7C — устройство с "высоким" 6-дюймовым HD-экраном, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, накопителем на 32 ГБ и сдвоенной (13МП + 2 МП) камерой.

Однако стоить гаджет "Яндекса" наверняка будет дороже, а это значит, что продать его будет непросто. Один из собеседников издания сообщил, что исходно обсуждалась розничная цена в 14 990 рублей, но из-за нестабильности курса рубля в последние недели она увеличилась до 16 990. Другой источник вообще назвал цифру в 20 000 рублей.

То есть, если верить источникам "Ведомостей", собственное модифицированное ПО на основе Android, которым почти наверняка будет оснащен аппарат, а также магический эффект своего бренда "Яндекс" смело оценивает в половину (а, возможно, и больше) стоимости обычного бюджетного китайского "железа".

Даже при этом, говорят собеседники "Ведомостей", договориться с "Яндексом" у ритейлеров пока не получается: поисковик требует минимальной наценки на свое устройство, что невыгодно розничным сетям. Тем более, что продажи будут в масштабах всего российского рынка (порядка 28 млн смартфонов в год) крошечными: первая партия, которую "Яндекс" якобы намерен ввезти в Россию осенью, составит всего 20 000 аппаратов.