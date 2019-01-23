Сооснователь и президент компании Xiaomi Лин Бин опубликовал на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo видео, в котором он использует сгибаемый смартфон. Глава Xiaomi утверждает, что основные технические вопросы — создание шарниров, гибкого покрытия экрана и адаптация интерфейсной надстройки MIUI — уже решены.

Устройство сначала представляет собой тонкий планшет с узкими рамками и примерно 7-8-дюймовым экраном с соотношением сторон 4:3. Заметно, что даже в разложенном виде инновационный гаджет не идеально прямой — верхняя часть слегка отгибается назад.

Лин Бин использует на устройстве приложение TikTok, и в процессе трансформирует "планшет" в более компактный смартфон, загибая назад верхний и нижний край. Поморгав и повертевшись секунду-другую, изображение подстраивается под новый размер экрана с пропорциями 3:2. Кнопка включения оказывается у "смартфона" на верхнем торце.

По словам сооснователя Xiaomi, устройство является инженерным образцом, однако в будущем компания может рассмотреть его массовое производство. Два возможных варианта названия сгибаемого гаджета — Xiaomi Dual Flex и Xiaomi MIX Flex.

Известно, что разработку сгибаемых мобильных устройств сейчас ведут многие производители электроники, полагая, что будущее падающего рынка — за форм-фактором трансформирующегося в смартфон планшета. Малоизвестная китайская компания даже продает такое устройство, правда, удобным и красивым назвать его сложно. Ожидается, что Samsung представит свой сгибаемый смартфон 20-го февраля, одновременно с анонсом новых флагманских Galaxy S10. О разработке сгибаемого смартфона с поддержкой сетей связи 5G заявляли и в Huawei.