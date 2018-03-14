Компания Apple объявила, что проведет свою ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC — с 4 по 8 июня 2018 года. На 29-й по счету WWDC, которая вновь пройдет в Сан-Хосе (Калифорния), главными новостями по обыкновению станут грядущие нововведения в программном обеспечении Apple, главным образом — в операционных системах iOS, macOS, watchOS и tvOS. Однако наблюдатели ждут и анонса нескольких "железных" новинок.

Что Apple представит на WWDC?

Если "яблочная" компания не нарушит многолетнюю традицию, ключевыми анонсами WWDC 2018 станут новые версии iOS и macOS — под номерами 12 и 10.14, соответственно. Ожидается, что в этом году Apple воздержится от масштабных изменений в операционке, сфокусировавшись главным образом на устранении багов и оптимизации работы системы. Однако, если верить утечкам в СМИ, кое-какие новшества все же готовятся.

Как сообщала Bloomberg, "ожившие смайлики" анимоджи получат новых персонажей и упрощенное навигационное меню, также к ним будет открыт доступ с планшетов iPad (не исключено, что новые модели "айпадов" оснастят системой FaceID). Как ожидается, анимированные смайлики будут интегрированы с камерой FaceTime, что позволит пользователям примерять на себя различные "маски" прямо во время видеозвонка.

Компания намерена усовершенствовать работу режима "Не беспокоить", чтобы он смог более эффективно и избирательно отклонять входящие звонки и заглушать оповещения. Кроме этого, планируется более глубокая интеграция помощницы Siri в поисковую строку на "айфонах", новый интерфейс для импорта фотографий на iPad и возможность нескольким людям играть в игры дополненной реальности одновременно.

Но важнейшим нововведением экосистемы Apple станет, по версии Bloomberg, интеграция macOS и iOS: приложения для мобильной платформы Apple можно будет запускать на ноутбуках и других компьютерах "яблочной" компании. Причем коснется это не только софта, созданного в Купертино, но и программ сторонних разработчиков.

WWDC 2018: все ждут дешевые MacBook Air и iPad

Apple нередко использует свою конференцию в начале лета, чтобы представить и новые устройства. В этом году, если верить утечкам и информации заслуживающих доверия аналитиков вроде Мин-Чи Куо из KGI Securities, Apple представит на WWDC 2018 новый MacBook Air. Этот популярный компьютер фактически не менялся уже много лет — компания лишь ставила в него более современные процессоры. Но в этом году, судя по имеющейся информации, компьютер впервые получит Retina-экран высокой четкости, как у 12-дюймового MacBook или MacBook Pro. Более того, стоить новый MacBook Air будет дешевле — базовую модель вместо 999 долларов оценят в 899, а, возможно, и в 799. Таким образом, в линейке Apple появится по-настоящему доступный ультрабук.

Кроме того, ожидается обновление линейки iPad. Не исключено, что компания представит еще более дешевую базовую модель планшета (годом ранее вышел iPad 2017, стоящий в России от 25 000 рублей. iPad Pro тоже обновят, вероятно, дополнив позаимствованной у iPhone X фронтальной камерой TrueDepth с поддержкой FaceID. Не исключено, что и внешне новые "премиальные" планшеты станут сильнее напоминать флагманский смартфон Apple.

"И еще одно": Apple пора рассказать о будущем Mac Pro

Наконец, Apple который год критикуют за отсутствие в линейке полноценного профессионального компьютера Mac Pro, в котором было бы легко менять любые комплектующие — не ноутбука или моноблока вроде мощного, но почти не подлежащего самостоятельному апгрейду сверхдорогого iMac Pro. В апреле 2017-го представители Apple рассказали журналистам, что от идеи создать такой компьютер на смену цилиндрическому Mac Pro образца 2013-го года не отказываются.

Так что настроенные оптимистично фанаты компьютеров Apple ждут, что на WWDC 2018 представители компании расщедрятся хотя бы на предварительный анонс нового "самого-самого" компьютера Mac. Все детали с открытия конференции WWDC 2018 можно будет узнать из прямой видеотрансляции мероприятия, которую обещает организовать Apple.